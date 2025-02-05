Бастрыкин заинтересовался избиением мальчика одноклассником в Нижневартовске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела об избиении подростка одноклассником в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), передает Следком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно информации в СМИ, пострадавший школьник находится в больнице. Югорский СКР возбудил дело по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным «Комсомольской правды», конфликт произошел 3 февраля между учащимися школы №3 на ее территории. В результате избиения 13-летним одноклассником у пострадавшего школьника оказалась разорвана селезенка и он потерял свыше 1,5 литра крови — он находится в тяжелом состоянии в реанимации детской окружной больницы.

Накануне глава СК России поручил возбудить уголовное дело после того, как в гимназии №205 в Екатеринбурге 13-летний ученик ударил другого подростка ножом. Конфликт возник из-за того, что один из подростков обрызгивал другого водой из игрушки.

Ирина Пичурина