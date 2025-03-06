В бюджет Анапы от платных парковок поступило почти 15 млн рублей

Платные парковки Анапы принесли в городской бюджет более 14,8 млн рублей. Средства будут направлены в дорожный фонд муниципалитета, сообщает пресс-служба города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С начала проекта жители Анапы оформили свыше 1,3 тыс. резидентских абонементов стоимостью 6,2 тыс. руб. в год. Такие тарифы доступны только гражданам, зарегистрированным на территории курорта. Также было приобретено 86 общих абонементов. Стандартный тариф для автомобилистов без абонемента составляет 40 руб. в час.

Сейчас платные парковки функционируют в курортной зоне, возле Центрального рынка и на ул. Промышленной. Готовится к запуску городская парковочная зона, которая охватит более 20 улиц. Все новые локации в ближайшее время появятся на портале парковок.

В администрации курорта уточнили, что парковки в районах ликвидации ЧС — на Пионерском проспекте, в Витязево и Благовещенской — останутся бесплатными до окончания ликвидации последствий мазута..

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в бюджет Краснодара от платных парковок поступило 800 млн рублей за 2024 год.

Нурий Бзасежев