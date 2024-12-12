В бюджет Краснодара от платных парковок поступило 800 млн рублей за 2024 год

К концу года в бюджет Краснодара от платных парковок поступит около 800 млн руб. Это рекордная сумма, которая на 200 млн руб. превысила планы городской администрации, рассказал в интервью телеканалу «Краснодар» замглавы города Владимир Архипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Каждое платное парковочное место в Краснодаре используется в среднем 4,6 раза в день. Это в несколько раз превышает показатели прошлых лет. О растущем спросе на платные парковки среди краснодарцев говорит и показатель более чем в 410 тыс. пользователей, зарегистрированных в мобильном приложении. Из них более 100 тыс. зарегистрировались в этом году.

Из общего дохода парковок около 500 млн руб. пришлось на штрафы за нарушения. Остальные средства получены непосредственно за услугу предоставления парковочного места. В среднем выручка системы достигает 1 млн руб. в день.

Татьяна Ручкина