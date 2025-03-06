Весной из Тюмени запустят междугородние автобусы по трем новым направлениям

Из Тюмени в ближайшие месяцы запустят автобусные рейсы в Уфу (Башкортостан) и города Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) — Нягань, Нижневартовск и поселок Пойковский, сообщило главное управление строительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Автобусы будут отправляться с Тюменского автовокзала ежедневно, рейсы появятся в апреле-мае:

Маршрут «Курган — Пойковский» поедет в 23:10, обратно — в 6:25;

Маршрут «Уфа — Нижневартовск» поедет в 22:40, обратно — в 7:40;

Маршрут «Тюмень — Нягань» поедет в 21:15, обратно — в 21:15.

Кроме того, с 1 мая появится еще один маршрут № 7020 «Тюмень — Приобье», который будет отправляться с городского автовокзала по средам и субботам в 19:00.

Ранее из Тюмени запустили автобусный маршрут до аэропорта Кольцово в Екатеринбурге — стоимость проезда до него составляет 1679 руб. После выезда из Тюмени автобус остановится в Мальцево, Тугулыме, Талице, Пышме, Камышлове, Богдановиче, Белоярском, а конечной остановкой станет «Южный автовокзал».

Ирина Пичурина