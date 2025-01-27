В Тюмени запустят пять новых автобусных маршрутов
Власти Тюмени планируют организовать пять новых автобусных маршрутов, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале по итогам заседания штаба, где обсуждалось городского общественного транспорта.
Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева
Более 40 автобусов большого класса по новым маршрутам будут ходить в районах с активной застройкой и высокой потребностью в общественном транспорте. К открытию планируются следующие маршруты:
- ЖК «Ново-Патрушево» — ТЦ «Сити Молл»;
- ул. Т. Чаркова — Центральный рынок;
- ул. Восточная — ул. Высотная;
- ЖК «Гранд Квартал» — пос. ММС;
- ул. Созидателей — магазин «Океан».
Сейчас маршруты Тюмени обслуживают 225 новых автобусов, а средний возраст транспорта не превышает шести лет, на основном транспортном предприятии города, АО «ТПАТП №1» он составляет 3,6 года. «Есть динамика и по количеству водителей: на работу дополнительно трудоустроено 77 человек»,— добавил мэр.
Ранее из Тюмени запустили автобусный маршрут до аэропорта Кольцово в Екатеринбурге — стоимость проезда до него составляет 1679 руб. После выезда из Тюмени автобус остановится в Мальцево, Тугулыме, Талице, Пышме, Камышлове, Богдановиче, Белоярском, а конечной остановкой станет «Южный автовокзал».