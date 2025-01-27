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В Тюмени запустят пять новых автобусных маршрутов

Власти Тюмени планируют организовать пять новых автобусных маршрутов, сообщил глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале по итогам заседания штаба, где обсуждалось городского общественного транспорта.

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

Более 40 автобусов большого класса по новым маршрутам будут ходить в районах с активной застройкой и высокой потребностью в общественном транспорте. К открытию планируются следующие маршруты:

  • ЖК «Ново-Патрушево» — ТЦ «Сити Молл»;
  • ул. Т. Чаркова — Центральный рынок;
  • ул. Восточная — ул. Высотная;
  • ЖК «Гранд Квартал» — пос. ММС;
  • ул. Созидателей — магазин «Океан».

Сейчас маршруты Тюмени обслуживают 225 новых автобусов, а средний возраст транспорта не превышает шести лет, на основном транспортном предприятии города, АО «ТПАТП №1» он составляет 3,6 года. «Есть динамика и по количеству водителей: на работу дополнительно трудоустроено 77 человек»,— добавил мэр.

Ранее из Тюмени запустили автобусный маршрут до аэропорта Кольцово в Екатеринбурге — стоимость проезда до него составляет 1679 руб. После выезда из Тюмени автобус остановится в Мальцево, Тугулыме, Талице, Пышме, Камышлове, Богдановиче, Белоярском, а конечной остановкой станет «Южный автовокзал».

Ирина Пичурина

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