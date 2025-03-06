30,4 триллиона рублей составил сальдированный финансовый результат компаний РФ в 2024 году, сообщил Росстат. Показатель, характеризующий прибыли или убытки организаций до налогов (без учета МСП, финансовой сферы и госсекторов), по сравнению с 2023 годом снизился на 6,9%. Общий убыток при этом вырос на 37,7%, а прибыль снизилась на 0,8%. Доля прибыльных организаций в 2024 году — 74,5% (в 2023-м — 75,3%). Среди отраслей, в которых финрезультат бурно рос,— спорт, отдых, развлечения (2,6 раза), туризм (4,3 раза), воздушный и космический транспорт (2,3 раза). Чистый убыток показали, в частности, такие отрасли как добыча угля; почтовая связь и курьерская деятельность; библиотеки, архивы, музеи.