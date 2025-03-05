«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» со счетом 3:1

Казанский «Ак Барс» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:1 (0-0, 1-0, 2-1), сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Автомобилист».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В составе победителей дублем отметился Александр Барабанов, еще одну шайбу забросил Никита Лямкин. У «Автомобилиста» в конце третьего периода отличился Ник Меркли.

«Автомобилист» набрал 81 очко и занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Ак Барс» идет четвертым с 80 очками.

Напомним, в середине февраля «Автомобилист» обыграл новосибирскую «Сибирь» со счетом 0:5. После чего обеспечил себе место в плей-офф.

Полина Щуцкая