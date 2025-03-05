Следователи выясняют обстоятельства гибели человека на пожаре в селе Киевском

Крымский межрайонный следственный отдел СКР по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту гибели местного жителя при пожаре в селе Киевском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, возгорание произошло вечером 4 марта в хозяйственной постройке на территории домовладения по ул. Горького. Соседи, заметившие огонь, вызвали пожарных. Спасатели после ликвидации пламени обнаружили в помещении тело мужчины.

Специалисты рассматривают неосторожное обращение с газовым оборудованием как одну из вероятных причин происшествия. Представители территориального отдела СКР осмотрели место происшествия и продолжают проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств, включая точное определение причины и очага возгорания. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следственное управление СК России по Краснодарскому краю призывает граждан соблюдать меры безопасности при использовании огня и газового оборудования в жилых и нежилых помещениях.

Анна Гречко