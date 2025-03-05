В Крымском районе Кубани при пожаре погиб человек

В селе Киевское Крымского района Кубани при пожаре погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании на ул. Горького поступило вечером 4 марта. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили горящую хозяйственную постройку и частный дом. Общая площадь возгорания составила 160 кв. м.

В тушении огня участвовали семь специалистов с использованием двух единиц техники. Несмотря на оперативную ликвидацию пламени, спасти находившегося в доме человека не удалось.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. Следственный комитет проводит проверку обстоятельств трагедии.

Анна Гречко