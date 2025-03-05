Артюхов на встрече с главой Лабытнанги обсудил программу «Большое Приуралье»

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Лабытнанги Марина Трескова обсудили вопросы развития городского округа и программу «Большое Приуралье», в рамках которой планируется объединение Лабытнанги и Приуральского района, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Фото: пресс-служба президента РФ Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов

Фото: пресс-служба президента РФ

В ходе рабочей встречи Марина Трескова сообщила, что в Лабытнанги активно ведется строительство жилья. В этом году планируется сдать четыре дома, что позволит переселить 368 семей и снести 51 аварийное здание.

В сфере ЖКХ в планах на 2025 год — снос старого здания КОС, строительство 15 км новых сетей, двух трансформаторных подстанций и двух канализационно-насосных станций.

Кроме того, в ходе рабочей встречи обсудили ремонты в школах, реконструкцию зала «Олимп» и капремонт в Храме великомученика Георгия Победоносца. «Согласовали капремонт здания «Олимп» у ГДК, чтобы танцоры коллектива «Палитра» могли тренироваться в комфортных условиях. По Харпу – утеплим и обновим фасад дома на улице Гагарина, таким образом все дома в центральной части посёлка будут оформлены в едином цветовом и стилистическом решении»,— сообщил Дмитрий Артюхов.

Напомним, в законодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обсудят вопрос объединения Приуральского района и Лабытнанги. Это станет ключевым вопросом повестки пленарного заседания 19 марта.

Полина Щуцкая