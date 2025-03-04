В заксобрании ЯНАО обсудят объединение Приуральского района и Лабытнанги

В законодательном собрании Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) обсудят вопрос объединения Приуральского района и Лабытнанги. Это станет ключевым вопросом повестки пленарного заседания 19 марта, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО Фото: Пресс-служба законодательного собрания ЯНАО

«За создание Большого Приуралья проголосовали городские и сельские жители. В заксобрание документ на рассмотрение внесли депутаты районной и городской дум»,— говорится в сообщении ямальского заксобрания.

Новое муниципальное образование получит название «муниципальный округ Приуральский район», административный центр будет расположен в Лабытнанги. Преобразование не должно затронуть жителей, все социальные льготы для них сохранятся.

Администрацию округа будет возглавлять глава Приуральского района, его назначат сроком на 5 лет. Представительный орган будет сформирован по итогам выборов, в него войдут 20 депутатов. До 1 января 2026 года продлится переходный период, необходимый, чтобы создать органы муниципального управления и «урегулировать все вопросы».

Напомним, перспектива объединения Приуральского района и Лабытнанги уже обсуждалась на Ямале в апреле прошлого года, но поддержки жителей не встретила. Местные депутаты заявляли, что «против выступает 99% населения». В декабре мэр Лабытнанги Марина Трескова и глава Приуральского района Иван Сакал представили ямальским депутатам проект туристического развития района, на который необходим 31 млрд руб. при годовом бюджете в 5 млрд руб.

Подробнее о проекте объединения Приуральского района и Лабытнанги — в материале «Ъ-Урал» «Три года не есть, не пить, и все будет сделано»

Анна Капустина