Ввод жилья на Кубани вырос на 36% в январе 2025 года
В январе 2025 года ввод жилья в Краснодарском крае увеличился на 36%, он составил 703,1 тыс. кв. м. Данные об этом содержатся в исследовании, размещенном на сайте Росстата.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В общем объеме строительства индивидуальное жилищное составило 412,1 тыс. кв. м. За год этот показатель снизился более чем на 14%.
За январь в Южном федеральном округе (ЮФО) ввели в эксплуатацию около 1,4 млн кв. м жилья. Всего в России за этот период построили 10,9 млн кв. м жилых площадей.