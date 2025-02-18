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Ввод жилья на Кубани вырос на 36% в январе 2025 года

В январе 2025 года ввод жилья в Краснодарском крае увеличился на 36%, он составил 703,1 тыс. кв. м. Данные об этом содержатся в исследовании, размещенном на сайте Росстата.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В общем объеме строительства индивидуальное жилищное составило 412,1 тыс. кв. м. За год этот показатель снизился более чем на 14%.

За январь в Южном федеральном округе (ЮФО) ввели в эксплуатацию около 1,4 млн кв. м жилья. Всего в России за этот период построили 10,9 млн кв. м жилых площадей.

Алина Зорина

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