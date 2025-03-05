Дела экс-сотрудников Минобороны Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина направили в суд

Следственный комитет России (СКР) направил для рассмотрения в 235-й гарнизонный военный суд уголовное дело в отношении бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны — Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина. Их обвиняют в получении крупной взятки при выполнении госконтракта (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие установило, что в 2016–2022 годах Минобороны заключило контракты стоимостью 1,5 млрд руб. с АО «Оборонтест». Андрей Чекмазов и Дмитрий Фомин должны были контролировать исполнение контрактов. В то же время в период с 2023 по 2024 год фигуранты получили от замгендиректора «Оборонтеста» Александра Сухарева взятку на сумму более 16 млн руб. За это сотрудники управления должны были покровительствовать компании и беспрепятственно принимать проводимые работы.

Андрей Чекмазов по ходатайству следователя был арестован, Дмитрия Фомина суд заключил под домашний арест. Для возможного взыскания штрафа, удовлетворения гражданского иска и имущественных взысканий следователи также инициировали арест имущества обвиняемых на сумму более 18 млн руб.

Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина арестовали в сентябре 2024 года. В феврале 2025 года СКР сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении сотрудников управления. АО «Оборонтест» проводит испытания автомобильной и авиационной техники, аккредитует испытательные лаборатории и метрологические службы, а также сертифицирует системы качества.

Никита Черненко