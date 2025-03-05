РСТ прогнозирует рост коротких бронирований в Анапе к июню 2025 года

Российский союз туриндустрии (РСТ) предполагает, что пляжи Анапы будут полностью очищены от мазута и готовы к приему отдыхающих к июню 2025 года. К этому периоду следует ожидать значительного роста числа краткосрочных бронирований, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Илью Уманского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«Я думаю, что до мая объективно мало времени, мы говорим о 2-2,5 месяцах. Вероятно, это июнь»,— заявил руководитель организации.

Господин Уманский также выразил оптимизм относительно текущей работы по восстановлению курорта. Глава РСТ отметил, что сейчас усилия местных гостиниц направлены на создание более разнообразных и качественных вариантов отдыха. Представители туристической отрасли рассчитывают на успешное проведение летнего сезона.

По прогнозу эксперта, с приближением летнего сезона, на фоне увеличения количества позитивных новостей о подготовке, а также публикаций фотографий с пляжей, произойдет изменение восприятия туристами ситуации в Анапе.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что туроператоры фиксируют спад летних бронирований в Анапу на 40–80%.

Нурий Бзасежев