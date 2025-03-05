Туроператоры заявили о спаде летних бронирований в Анапу на 40-80%

Туроператоры и санатории подтвердили данные о снижении спроса на летний отдых в Анапе. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Как заявила глава представительства туроператора АЛЕАН Екатерина Данилова в ходе экспертной сессии РСТ «Перспективы летнего сезона 2025 года», объем бронирований на лето в Анапе сейчас на 76% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года. По ее словам, объекты высокого уровня с развитой инфраструктурой и бассейнами демонстрируют меньший спад – около 50–60%.

АТОР, ссылаясь на опрос отельеров, ранее сообщал, что падение бронирований летнего отдыха в Анапе составляет от 40% до 80% в зависимости от объекта размещения.

Туроператор «Мультитур» также фиксирует снижение спроса на 65–70% в годовом выражении. Санаторий «Родник» сообщил о двукратном сокращении бронирований.

Вячеслав Рыжков