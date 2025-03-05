Электромобили теряют заряд

В начале 2025 года зафиксировано снижение спроса на электромобили в Свердловской области на 2%, сообщили аналитики. До конца прошлого года в регионе действовала программа по бюджетной поддержке строительства зарядочной инфраструктуры, но с ее помощью установили лишь четверть от запланированного объема станций.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Популярность электромобилей в Свердловской области в 2024 году упала на 2,1%, при этом их цена выросла на 57% и на конец года составила 4,2 млн руб., сообщили «Ъ-Урал» в сервисе «Дром». В среднем по стране популярность электромобилей снизилась на 5%, а цена выросла на 27%. Общая доля электрокаров составляет менее 1% от всех продаж автомобилей в Свердловской области.

Наиболее популярные в регионе модели Nissan Leaf, Zeekr 001, Zeekr X, Avatr 11, Tesla Model 3. Постепенно большую популярность набирают китайские марки — Zeekr и Avatr. Так, если в 2023 году было приобретено два автомобиля Zeekr, в 2024 году свердловчане купили 21 автомобиль марки.

Директор по продажам Electrocars Rus в Екатеринбурге Юрий Чернов отметил, что снижение спроса на электромобили по сравнению с началом 2024 года может объясняться тем, что в начале прошлого года многие стремились приобрести электромобили до изменения правил таможенного оформления от 1 апреля, после которого они подорожали.

Еще одна причина охлаждения рынка электромобилей, по его словам, в повышении интереса к гибридным авто.

На спрос на электромобили влияет и развитие зарядочной инфраструктуры. Как сообщили в областном департаменте информационной политики «Ъ-Урал», в 2024 году было установлено 11 электрозарядных станций, на них потратили 21 млн руб. Сейчас на территории Свердловской области действует 29 электрозарядных станций мощностью 149 кВт, установленных по программе господдержки. Зарядки размещены в Екатеринбурге, Серове, Богдановиче, Невьянске, Кировграде, Ачите, Нижнем Тагиле, Березовском, Сысерти.

В правительстве Свердловской области весной 2024 года заявляли о планах установить до конца года 40 зарядных станций, на их установку планировали потратить 110 млн руб.

По программе господдержки инвесторы могли получить компенсацию 60% затрат на закупку или производство оборудования объекта зарядной инфраструктуры и 30% затрат на технологическое присоединение зарядной станции к электрическим сетям.

В частности, в Нижнем Тагиле первая станция Elli НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод») мощностью 150 кВт была установлена в конце 2024 года. Вторая станция для Нижнего Тагила уже отгружена и ожидает монтажа, она будет введена в эксплуатацию ориентировочно в апреле 2025 года, сообщили «Ъ-Урал» на предприятии.

В Екатеринбурге, по данным городской администрации, действует 18 муниципальных зарядочных станций для электромобилей, которые были запущены в 2023 году. При этом, по данным сервиса 2ГИС, в Екатеринбурге работают в общей сложности 77 пунктов зарядки автомобилей, в основном это частные заправочные станции. Как сообщили в мэрии, сейчас строительство зарядочных станций и выбор мест их размещения зависит полностью от частной инициативы.

В ходе прямой линии в конце 2024 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что упор был сделан на развитие сети зарядок в регионе, «чтобы владельцы электромобилей не были привязаны к одному лишь Екатеринбургу».

Он сообщал о планах запустить зарядочную инфраструктуру в Каменске-Уральском, Первоуральске, Ревде и Верхней Пышме.

Однако в 2025 году не планируется спонсирование установки зарядочных станций из областного бюджета. «С 2025 года Минэнерго РФ предоставляет субсидии напрямую компаниям, развивающим зарядную инфраструктуру и строящим зарядные станции»,— сообщили «Ъ-Урал» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

С мая 2023 года зарядка на электрозаправочных станциях компании «Россети» в Свердловской области стала платной. До этого с 2018 года они работали в тестовом бесплатном режиме.

Директор по строительству электрозарядной инфраструктуры Electrocars Rus в Екатеринбурге Дмитрий Кузьминых отметил, что в целом сеть зарядочных станций в городе развита достаточно хорошо, но среди проблем зарядной инфраструктуры для электрокаров в Екатеринбурге можно выделить отсутствие эвакуации автомобилей с ДВС (двигателями внутреннего сгорания) с мест стоянки для электромобилей, поскольку часто места перед зарядной станцией оказываются заняты ими.

Господин Кузьминых отметил, что зачастую станции отечественного производства «не отличаются стабильностью», в частности, у них могут возникать проблемы совместимости с недавно выпущенными автомобилями.

В пресс-службе НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод»), производящего зарядочные станции Elli, отметили, что инфраструктура для зарядки сейчас является универсальной. В частности, зарядка таких автомобилей, как Tesla с их разъемами проходит с помощью переходника.

Анна Капустина