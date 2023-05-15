В Свердловской области зарядки для электромобилей стали платными

В Свердловской области с 15 мая зарядка электромобилей на электрозаправочных (ЭЗС) станциях стала платной, сообщили в пресс-службе «Россети Урал». Стоимость заряда составит от 17,5 до 26,2 руб. за 1 кВт*ч в зависимости от начала времени зарядки и модели зарядной станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее ЭЗС работали в тестовом режиме, поэтому заряд электромобилей с 2018 года был бесплатным. Стоимость заряда будет зависеть от начала времени зарядки и модели зарядной станции. По данным «Россети Урал», платный тариф позволит расширять сеть ЭЗС и совершенствовать сервис обслуживания.

Первыми платными ЭЗС в Екатеринбурге станут зарядки по ул. Бориса Ельцина, 1 и Малышева, 5. А также на двух участках трассы Екатеринбург — Пермь: на 161 км вблизи поселка Ачит и на 283 км около села Дружинино. Владельцы электромобилей смогут оплачивать зарядку с помощью мобильного приложения «Россети Электротранспорт».

Напомним, летом 2022 года в правительстве региона сообщили о намерении установить в области около 50 зарядных станций для электромобилей. До 2025 года в регионе установят 14 ЭЗС.

Полина Хабарова

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