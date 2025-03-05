Сломавший ногу на остановке пожилой петербуржец заинтересовал Бастрыкина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль инцидент с пожилым мужчиной в Петербурге, который поскользнулся при выходе из общественного транспорта, сообщает пресс-служба городского управления СКР 5 марта. Все случилось из-за ненадлежащей борьбы с гололедом.

Петербуржец 3 марта направлялся в больницу. После инцидента на остановке 60-летний пострадавший скатился в канаву и не мог самостоятельно встать. На помощь пришли сотрудники Росгвардии, который вызвали на место скорую помощь. У мужчины диагностировали перелом бедра.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя петербургского управления ведомства Олегу Бобкову предоставить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогу решении.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что упавшая на тротуаре петербурженка получила 500 тысяч рублей от АО «Коломяжское».

Кирилл Бевзюк