Пожилой петербуржец поскользнулся и сломал бедро по пути в больницу

Утром 3 марта наряд патрулирования Росгвардии увидел мужчину, лежавшего в канаве за автобусной остановкой около поликлиники на Ржевской улице, сообщает пресс-служба Вневедомственной охраны по городу и области. Петербуржец не мог самостоятельно подняться.

Пострадавший пояснил, что шел в больницу, однако поскользнулся и упал, в результате чего травмировал конечность и скатился в канаву. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали на место скорую помощь и передали 60-летнего мужчину медикам. Его госпитализировали с переломом бедра правой ноги.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пожилой петербурженке выплатили 300 тысяч рублей за сломанную лодыжку на гололеде.

Андрей Маркелов