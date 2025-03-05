Колесов пообещал петербурженкам +8 градусов на Международный женский день

Руководитель петербургского Гидрометцентра Александр Колесов в своем Telegram-канале заявил, что прекрасная половина жительниц города может рассчитывать на хорошую погоду в Международный женский день. По словам синоптика, днем 6 марта дождь должен закончиться. Над мегаполисом установится антициклон, который принесет теплые воздушные массы с запада и разгонит тучи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Господин Колесов подчеркнул, что в праздничный день, который приходится на субботу, воздух прогреется до 7-9 градусов, в Ленобласти же ждут от 5 до 10 градусов тепла. Однако ночи все еще будут холодными, столбики термометров могут опускаться до нуля градусов.

Предыдущий темературный рекорд на 8 марта был установлен в Петербурге в 2019 году, тогда воздух прогрелся до 7,5 градуса. Синоптик пообещал уточнить прогноз в ближайшие дни.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербуржцев и гостей города вновь предупредили об ухудшении погодных условий. Сегодня, 5 марта, ожидается усиление порывов ветра до 17 м/с. Водителей и пешеходов призвали быть осторожными.

Андрей Маркелов