Глава Кстовского округа вошел в оргкомитет праймериз в нижегородскую думу

В оргкомитет по проведению праймериз «Единой России» перед выборами в гордуму Нижнего Новгорода вошел глава Кстовского округа Иван Уланов, возглавляющий также кстовское отделение партии. Состав оргкомитета опубликован на сайте партийного голосования, стартовавшего 5 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Кстовского округа Иван Уланов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глава Кстовского округа Иван Уланов

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», пока заявки от кандидатов на праймериз принимают только по существующим 35 одномандатным округам Нижнего Новгорода, без учета присоединяемого Кстовского округа. Процесс слияния еще не завершен, количество депутатов в новой гордуме не утверждено.

Возглавил оргкомитет член президиума регионального политсовета, зампредседателя заксобрания Нижегородской области Алексей Антонов. Также в него вошли руководитель НРО партии, губернатор Глеб Никитин, его зам Андрей Гнеушев, зампред заксобрания Денис Бакиев, руководитель АНО «Дом народного единства» Роман Кошелев, руководитель региональной приемной Дмитрия Медведева Виктор Лунин, глава регионального исполкома Дмитрий Филипенко.

Также в составе оргкомитета мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, председатель гордумы Евгений Чинцов и депутат гордумы Руслан Станчев.

Помимо этого, в него вошли руководитель нижегородского губернского оркестра Евгений Петров, директор ГТРК «Нижний Новгород» Назарий Зеленый и активист регионального штаба «Молодой Гвардии» Олег Фролов.

Ирина Швецова