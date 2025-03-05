В Воронеже ограничат движение и парковку из-за матча «Факела» в рамках РПЛ

Движение и парковку ограничат в Воронеже 7–8 марта из-за матча местного футбольного клуба «Факел» на одноименном стадионе. Он пройдет в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как пояснили в управлении, ограничения вводятся для обеспечения безопасности и правопорядка.

Матч начнется в 14:30 8 марта. В нем воронежцы сразятся с петербургским «Зенитом». Это будет вторая игра «Факела» после зимнего перерыва. В первой они в гостях уступили подмосковным «Химкам» (1:0).

Алина Морозова