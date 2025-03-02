Воронежский «Факел» уступил подмосковным «Химкам» в матче РПЛ

Воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл подмосковным «Химкам» в первом матче Российской премьер-лиги после зимнего перерыва. Встреча прошла в Подмосковье и завершилась со счетом 1:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики воронежского футбольного клуба «Факел»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Болельщики воронежского футбольного клуба «Факел»

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На 15-й минуте игры счет открыл панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья. До конца первого тайма счет не менялся. На 70-й минуте встречи голландский полузащитник «Факела» Дилан Мертенс получил желтую карточку, после чего его заменил на поле французский хавбек Мохамед Брахими. Ближе к концу матча «огнеопасные» создали ряд «опасных моментов» у ворот соперника, но не смогли заработать очки.

По оценке губернатора Воронежской области Александра Гусева, выездную игру воронежской команды посетили порядка 1,3 тыс. болельщиков региона. «Казалось, что их на трибунах было больше, чем хозяев»,— отметил господин Гусев.

Последний матч в рамках РПЛ «Факел» провел 8 декабря — воронежцы дома проиграли московскому ЦСКА со счетом 0:1. В следующем туре «огнеопасные» сыграют дома с петербургским «Зенитом». Игра начнется в 14:30 8 марта на стадионе «Факел».

Фотогалерея В каком составе «Факел» начинал третий сезон в РПЛ Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Основной вратарь Александр Беленов. В «Факеле» с июня 2023 года. За год стоимость не изменилась и составляет €250 тыс. 37 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Вратарь Виталий Гудиев. В «Факеле» с июня 2023 года. За год стоимость упала с €400 тыс. до €350 тыс. 29 лет Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Третий вратарь Вячеслав Доровских. Воспитанник «Факела», в официальных матчах за команду еще не играл. За год стоимость не изменилась и составляет €50 тыс. 20 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Защитник Макс Дзиов. Перешел в «Факел» 26 июня 2024 года из белорусского клуба «Динамо-Брест». За год стоимость выросла со €125 тыс. до €250 тыс. 22 года Фото: пресс-служба ФК «Факел» Защитник Сергей Брызгалов. В «Факеле» с сентября 2019 года. 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За год стоимость упала с €500 тыс. до €400 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Андрей Мендель. Играл за «Факел» с 2021 года, по окончании сезона покинул клуб и пока не нашел себе команду. За год стоимость упала с €600 тыс. до €500 тыс. 29 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Тренирует «Факел» Игорь Черевченко, возглавивший команду за пять матчей до конца прошлого сезона Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Следующая фотография 1 / 34 Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Основной вратарь Александр Беленов. В «Факеле» с июня 2023 года. За год стоимость не изменилась и составляет €250 тыс. 37 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Вратарь Виталий Гудиев. В «Факеле» с июня 2023 года. За год стоимость упала с €400 тыс. до €350 тыс. 29 лет Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Третий вратарь Вячеслав Доровских. Воспитанник «Факела», в официальных матчах за команду еще не играл. За год стоимость не изменилась и составляет €50 тыс. 20 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Защитник Макс Дзиов. Перешел в «Факел» 26 июня 2024 года из белорусского клуба «Динамо-Брест». За год стоимость выросла со €125 тыс. до €250 тыс. 22 года Фото: пресс-служба ФК «Факел» Защитник Сергей Брызгалов. В «Факеле» с сентября 2019 года. За год стоимость упала с €300 тыс. до €250 тыс. 31 год Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Владислав Мастерной. В «Факеле» с сентября 2019 года. За год стоимость выросла с €300 тыс. до €600 тыс. Весной 2024 года оценивался в €700 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Защитник Василий Черов. В «Факеле» с декабря 2020 года. За год стоимость выросла с €500 тыс. до €700 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Игорь Калинин. Взят в аренду у «Ростова» в 2022 году, третий сезон будет играть за «Факел». За год стоимость упала с €900 тыс. до €700 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Игорь Юрганов. В «Факеле» с февраля 2024 года. За год стоимость упала с €800 тыс. до €700 тыс. 30 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Защитник Райан Сенхаджи. В «Факеле» с января 2024 года. За год стоимость выросла со €100 тыс. до €900 тыс. 27 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Сергей Божин (в центре, №47). В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость не изменилась и составляет €900 тыс. 29 лет Фото: Пресс-служба ФК Факел Полузащитник Андрей Ивлев. Воспитанник «Факела», дебютировал за основную команду в прошлом сезоне. За год стоимость не изменилась и составляет €75 тыс. 17 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Абдула Багамаев. В «Факеле» с июня 2023 года. За год стоимость выросла с €50 тыс. до €75 тыс. 19 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Лука Багателия (в синем). В «Факеле» с января 2024 года. За год стоимость выросла со €50 тыс. до €100 тыс. 20 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Михаил Щетинин. Арендован у московского «Локомотива» в июне 2024 года. За год стоимость не изменилась и составляет €250 тыс. 19 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Табо Селе. В «Факеле» с августа 2023 года. За год стоимость упала с €350 тыс. до €250 тыс. 27 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник и капитан команды Ираклий Квеквескири. В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость выросла с €300 тыс. до €500 тыс. 34 года Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Дилан Мертенс. В «Факел» перешел в июне 2024 года из болгарского «Ботева». За год стоимость выросла с €500 тыс. до €600 тыс. 28 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Мохамед Брахими. В «Факел» перешел в июне 2024 года из болгарского «Ботева», часть сезона 2022/23 играл за воронежский клуб на правах аренды. За год стоимость выросла с €600 тыс. до €700 тыс. 25 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Полузащитник Никита Моцпан. В «Факеле» с июля 2023 года. За год стоимость выросла с €275 тыс. до €700 тыс. 23 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Ильнур Альшин. В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость не изменилась и составляет €700 тыс. 30 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Вячеслав Якимов. В «Факеле» с января 2021 года. За год стоимость выросла с €700 тыс. до €1 млн. 26 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Нападающий Хызыр Аппаев. В «Факеле» с июня 2022 года. За год стоимость упала с €300 тыс. до €250 тыс. 34 года Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Нападающий Владимир Ильин (в бело-зеленом). В «Факел» перешел в июне 2024 года из грозненского «Ахмата». За год стоимость не изменилась и составляет €700 тыс. Осенью 2023 года оценивался в €900 тыс., пиковая стоимость фиксировалась в июне 2021 года — €2,2 млн. 32 года Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов / купить фото Нападающий Николай Гиоргобиани. В «Факел» перешел в июле 2024 года из владикавказской «Алании». За год стоимость не изменилась и составляет €800 тыс. 27 лет Фото: пресс-служба ФК «Факел» Нападающий Евгений Марков. В «Факеле» с декабря 2022 года. За год стоимость выросла с €500 тыс. до €1 млн. 30 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Кирилл Суслов. Играл за «Факел» с 2021 года, по окончании сезона ушел в «Сочи», который по итогам сезона вылетел из РПЛ в Первую лигу. За год стоимость упала с €300 тыс. до €200 тыс. 32 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Николай Поярков. Был арендован у «Ростова», почти не играл за «Факел», по окончании сезона вернулся в «Ростов». За год стоимость упала с €350 тыс. до €250 тыс. 24 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Защитник Руслан Магаль. Играл за «Факел» с 2021 года, по окончании сезона ушел в «Сочи». За год стоимость упала с €400 тыс. до €350 тыс. 32 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Роман Акбашев. С полугодовым перерывом на «Ростов» в сезоне 2023/24 играл за «Факел» с 2020 года. По окончании сезона ушел в «Камаз» из Набережных Челнов, который играет в Первой лиге. За год стоимость упала с €800 тыс. до €400 тыс. 32 года Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Нападающий Максим Максимов. Играл за «Факел» с 2020 года, по окончании сезона ушел в московский клуб «Торпедо», который играет в Первой лиге. За год стоимость упала с €500 тыс. до €400 тыс. 28 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Полузащитник Андрей Мендель. Играл за «Факел» с 2021 года, по окончании сезона покинул клуб и пока не нашел себе команду. За год стоимость упала с €600 тыс. до €500 тыс. 29 лет Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Тренирует «Факел» Игорь Черевченко, возглавивший команду за пять матчей до конца прошлого сезона Фото: Коммерсантъ / Андрей Архипов Смотреть

В перерыве между турами РПЛ «Факел» начал обновлять свой состав. Так, из клуба ушли полузащитник Табо Селе, нападающий Евгений Марков и, временно, вратарь Вячеслав Доровских. Полузащитник Абдула Багамаев отдан в аренду до конца сезона «Динамо-Владивосток». При этом к команде присоединились защитник Альберт Габараев, универсальный футболист Александр Ломовицкий и нападающий Белайди Пуси из Албании.

Алина Морозова