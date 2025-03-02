Воронежский «Факел» уступил подмосковным «Химкам» в матче РПЛ
Гол Фариньи принёс «Химкам» победу над «Факелом» в матче 19-го тура РПЛ
Воронежский футбольный клуб «Факел» проиграл подмосковным «Химкам» в первом матче Российской премьер-лиги после зимнего перерыва. Встреча прошла в Подмосковье и завершилась со счетом 1:0.
Болельщики воронежского футбольного клуба «Факел»
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
На 15-й минуте игры счет открыл панамский защитник «Химок» Эдгардо Фаринья. До конца первого тайма счет не менялся. На 70-й минуте встречи голландский полузащитник «Факела» Дилан Мертенс получил желтую карточку, после чего его заменил на поле французский хавбек Мохамед Брахими. Ближе к концу матча «огнеопасные» создали ряд «опасных моментов» у ворот соперника, но не смогли заработать очки.
По оценке губернатора Воронежской области Александра Гусева, выездную игру воронежской команды посетили порядка 1,3 тыс. болельщиков региона. «Казалось, что их на трибунах было больше, чем хозяев»,— отметил господин Гусев.
Последний матч в рамках РПЛ «Факел» провел 8 декабря — воронежцы дома проиграли московскому ЦСКА со счетом 0:1. В следующем туре «огнеопасные» сыграют дома с петербургским «Зенитом». Игра начнется в 14:30 8 марта на стадионе «Факел».
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В каком составе «Факел» начинал третий сезон в РПЛ
В перерыве между турами РПЛ «Факел» начал обновлять свой состав. Так, из клуба ушли полузащитник Табо Селе, нападающий Евгений Марков и, временно, вратарь Вячеслав Доровских. Полузащитник Абдула Багамаев отдан в аренду до конца сезона «Динамо-Владивосток». При этом к команде присоединились защитник Альберт Габараев, универсальный футболист Александр Ломовицкий и нападающий Белайди Пуси из Албании.