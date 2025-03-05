Госдума в I чтении приняла запрет участия иноагентов в образовании и просвещении

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий иноагентам осуществлять любую просветительскую и образовательную деятельность. Сейчас им нельзя преподавать только в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Проект поправок к закону «Об образовании» и ст. 9 и 11 закона о контроле за деятельностью иноагентов внесла в конце января группа депутатов во главе с Василием Пискаревым (ЕР). Документ предполагает аннулирование лицензии на образовательную деятельность, если лицо признают или уже признали иноагентом. В случае принятия поправок внесенные в реестр не смогут проводить семинары, лекции, организовывать вебинары и круглые столы.

Документ также запрещает включать НКО, признанные иноагентами, в реестр социально ориентированных организаций и оказывать им поддержку со стороны муниципалитетов (сейчас уже действует запрет на получение любой помощи от госорганов). В феврале один из авторов проекта Олег Матвейчев (ЕР) говорил «Ъ», что поправки сделают текущее законодательство «более эффективным».

Подробнее — в материале «Ъ» «Иноагентам запрещают просвещать».

Полина Мотызлевская