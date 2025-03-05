«Теплодом136» Горика Алексаняна обновит площадь в Нововоронеже за 109 млн рублей

Администрация Нововоронежа Воронежской области подвела итоги открытого конкурса на благоустройство центральной площади города. Победителем стало местное ООО «Теплодом136» Горика Алексаняна, предложившее выполнить работы за 109 млн руб. при начальной цене 109,2 млн руб. В торгах участвовали еще четыре компании, они предложили за свои услуги 103–109 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Условия контракта необходимо исполнить в четыре этапа с момента заключения контракта до 1 ноября 2025 года. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические изыскания, установить малые архитектурные формы, обустроить маршруты для инвалидов, автостоянки и места отдыха, озеленить территорию. Из документов следует, что площадь в границах благоустройства составляет 1,4 тыс. кв. м, а площадь озеленения — 5,4 тыс. кв.м.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Теплодом136» зарегистрировано в 2013 году в Воронеже с уставным капиталом 100 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Гендиректор компании — Алексей Гнатенко. Единственный владелец — Горик Алексанян. В 2023 году выручка общества составила 277 млн руб., чистая прибыль — 3 млн руб.

Прошлой осенью «Теплодом136» выиграл подряд на обновление площади в воронежском райцентре Россошь за 39 млн руб.

Юрий Голубь