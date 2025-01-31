Центральную площадь в Нововоронеже хотят обновить за 109,2 млн рублей

Администрация Нововоронежа Воронежской области объявила электронный конкурс по поиску подрядчика для благоустройства Центральной площади. Начальная цена контракта составляет 109,2 млн руб. Средства планируют направить из федерального и областного бюджетов, следует из материалов портала госзакупок.

Согласно материалам закупки, работы должны быть выполнены в четыре этапа с момента заключения контракта до 1 ноября 2025 года. Подрядчику предстоит выполнить инженерно-геодезические изыскания, установить малые архитектурные формы, обустроить маршруты для инвалидов, автостоянки и места отдыха, озеленить территорию. Из документов следует, что площадь в границах благоустройства составляет 1,4 тыс. кв. м, а площадь озеленения — 5,4 тыс. кв.м.

Подать заявки на участие в торгах можно до 17 февраля, итоги подведут 20 февраля.

В конце прошлого года мэр Нововоронежа Николай Нетяга сообщил, что в рамках соглашения между правительством Воронежской области и госкорпорацией «Росатом» в развитие города с 2025 по 2027 год могут вложить 1,5 млрд руб. На эти средства планируют отремонтировать детсады, школы и городскую инфраструктуру.

Анастасия Колпачева