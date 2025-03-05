Реконструкция путепровода на обходе Адлера завершена наполовину

На обходе Адлера наполовину завершена реконструкция путепровода. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По его словам, работы ведутся на шестом километре трассы А-149 Адлер – Красная Поляна. Ранее движение по путепроводу было организовано только в одном направлении, после реконструкции он будет расширен до двух полос.

Господин Хуснуллин отметил, что обход Адлера повысит туристический потенциал региона, сократит время в пути до аэропорта Сочи и Красной Поляны, а также позволит вывести транзитный транспорт за пределы курортной зоны. Это создаст более комфортные условия для жителей и туристов и улучшит экологическую обстановку на побережье Черного моря.

Ранее вице-премьер сообщал, что реконструируемый путепровод планируется ввести в эксплуатацию к началу курортного сезона. Работы ведутся в рамках строительства обхода Адлера — части федеральной трассы от М-4 «Дон» до Сочи. Генподрядчиком выступает ГК «Автодор».

Вячеслав Рыжков