В Алапаевске создадут культурно-образовательный кластер в старинном заводе

В Алапаевске (Свердловская область) ведется работа по созданию культурно-образовательного кластера «Алапаевского железоделательного завода-музея» на территории старинного завода, сообщили инициаторы проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В Алапаевске создадут культурно-образовательный кластер «Алапаевского железоделательного завода-музея» Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Следующая фотография 1 / 4 В Алапаевске создадут культурно-образовательный кластер «Алапаевского железоделательного завода-музея» Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Кластер расположен в историческом центре города, на берегу пруда, и занимает территорию в 10 га. В настоящее время отреставрировано первое здание – электролаборатория XIX века, где разместились кафе и офис.

Инициаторы проекта провели очистку территории, организовали обучение краеведов, сняли фильм о заводе и разработали архитектурно-аналитический проект.

В июле 2025 года на территории кластера планируется провести первый фестиваль «Дни Петровского горнозаводского наследия Урала», включающий научную конференцию, экскурсии, мастер-классы, гастрошоу, показ мод, ярмарку и концерт.

В будущем на территории кластера планируется создать исторический парк, образовательный хаб, бизнес-зону, сквер, прогулочную зону, детскую и спортивную площадки, сцену и зрительный зал под открытым небом.

Проект реализуется благодаря энтузиазму местных жителей и пожертвованиям. Кластер находится в поиске инвесторов и партнеров.

Алапаевский чугуноплавильный и железоделательный завод был основан в 1704 году. Однако после возникновения проблем с производством его закрыли в 1820-егоды и производство чугуна было перенесено на реку Нейва. Единственное сохранившиеся здание старого завода – это молотовая фабрика.

Полина Щуцкая