В Алапаевске создадут культурно-образовательный кластер в старинном заводе
В Алапаевске (Свердловская область) ведется работа по созданию культурно-образовательного кластера «Алапаевского железоделательного завода-музея» на территории старинного завода, сообщили инициаторы проекта.
Кластер расположен в историческом центре города, на берегу пруда, и занимает территорию в 10 га. В настоящее время отреставрировано первое здание – электролаборатория XIX века, где разместились кафе и офис.
Инициаторы проекта провели очистку территории, организовали обучение краеведов, сняли фильм о заводе и разработали архитектурно-аналитический проект.
В июле 2025 года на территории кластера планируется провести первый фестиваль «Дни Петровского горнозаводского наследия Урала», включающий научную конференцию, экскурсии, мастер-классы, гастрошоу, показ мод, ярмарку и концерт.
В будущем на территории кластера планируется создать исторический парк, образовательный хаб, бизнес-зону, сквер, прогулочную зону, детскую и спортивную площадки, сцену и зрительный зал под открытым небом.
Проект реализуется благодаря энтузиазму местных жителей и пожертвованиям. Кластер находится в поиске инвесторов и партнеров.
Алапаевский чугуноплавильный и железоделательный завод был основан в 1704 году. Однако после возникновения проблем с производством его закрыли в 1820-егоды и производство чугуна было перенесено на реку Нейва. Единственное сохранившиеся здание старого завода – это молотовая фабрика.