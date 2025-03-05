КС уточнил требования к размеру зарплаты учителя при неполной нагрузке

Конституционный суд (КС) разъяснил принцип определения зарплаты педагогов при неполной трудовой нагрузке. Оплата работника должна быть не менее суммы, рассчитанной исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ) пропорционально отработанному им времени. Об этом говорится в соответствующем постановлении.

Зарплата должна рассчитываться пропорционально отработанным часам или в зависимости от выполненного объема работ. При этом фактически зарплата может быть менее МРОТ, но в соответствии с отработанным временем.

Поводом для разъяснений стала жалоба учителя информатики и физики общеобразовательной школы Алтайского края Евгения Неверова. Он согласился на нагрузку 14 часов в неделю при установленной норме 18 часов. При отсутствии дополнительной работы зарплата Евгения Неверова оказалась ниже МРОТ. При этом работнику не удалось обязать работодателя обеспечить полную учебную нагрузку и взыскать с него доплату до МРОТ.

С 2025 года МРОТ был повышен с 19 242 до 22 440 руб. (+16,6%). Президент России Владимир Путин поручил повысить уровень МРОТ к 2030 году не менее чем до 35 тыс. руб.

Подробнее об оплате труда учителей — в материале «Ъ» «Учителя ожидают прибавки».