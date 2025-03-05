Второе здание театра Щелкунчик спроектируют за счет бюджета Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга планируют начать проектирование второго здания детского театра балета Щелкунчик за счет бюджета города в случае, если администрация не сможет воспользоваться механизмом государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщил на заседании думской комиссии по МСУ директор департамента культуры мэрии Илья Марков. «Модель ГЧП, которая рассматривалась, пока не удовлетворяет определенные законодательные нормы, на сегодня мы не готовы идти по этому пути развития Щелкунчика»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Господин Марков добавил, что в ближайшее время власти рассмотрят другие варианты реализации проекта в рамках ГЧП. «Если возможности не будет, будем собственными силами на том земельном участке, который примыкает к зданию театра, проектировать несколько кабинетов и складских помещений»,— пояснил директор департамента.

Согласно докладу Ильи Маркова о состоянии театральной сферы Екатеринбурга, количество зрителей в пяти муниципальных театрах города возросло с 313 тыс. в 2023 году до 318 тыс. в 2024 году. Детский театр балета Щелкунчик, в котором прошло 190 спектаклей, посетили 27 тыс. человек.

Василий Алексеев