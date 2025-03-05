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Муниципальные театры Екатеринбурга посетили 318 тысяч человек в 2024 году

Количество зрителей в пяти муниципальных театрах Екатеринбурга возросло с 313 тыс. в 2023 году до 318 тыс. в 2024 году, сообщил на заседании думской комиссии по МСУ директор департамента культуры администрации Илья Марков. Он добавил, что общее число спектаклей увеличилось с 1581 в 2023 году до 1672 в 2024 году.

Фото: Сергей Потеряев, Коммерсантъ

Фото: Сергей Потеряев, Коммерсантъ

По его данным:

  • На 376 спектаклей Театра юного зрителя пришли 157 тыс. зрителей;
  • На 781 спектакль театра кукол — 87 тыс. человек;
  • На 267 спектаклей Камерного театра — 39 тыс. зрителей;
  • На 190 спектаклей детского театра балета Щелкунчик — 27 тыс. человек;
  • На 58 спектаклей театра современной хореографии — 8 тыс. зрителей.

Господин Марков подчеркнул, что у театров растут показатели, однако их «инфраструктура не меняется». «Количество залов за последние годы не увеличивается»,— добавил он.

Василий Алексеев

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