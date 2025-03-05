Сумма инвестиций в различные проекты СКФО превысила 67 млрд рублей

Различные инвестиции в проекты государственно-частного партнерства в Северо-Кавказском федеральном округе составили выше 67 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на гендиректора Национального центра ГЧП Андрея Самохина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Доля частных инвестиций в проекты ГЧП превышает 70%, что говорит и об интересе бизнеса, и об активности управленческих команд городов. Самые востребованные направления — развитие инфраструктуры, цифровизация в сфере транспорта, обращение с твердыми коммунальными отходами»,— отметил Андрей Самохин

В расчете рейтинга ГЧП по итогам 2024 года представлены результаты 12 городов СКФО: Владикавказа, Грозного, Дербента, Каспийска, Магаса, Махачкалы, Назрани, Нальчика, Пятигорска, Ставрополя, Хасавюрта и Черкесска.

Отмечается, что особое внимание в СКФО уделяют туристической отрасли. Так, в 2024 году число отдохнувших в федеральном округе выросло на 11% — до 9 млн человек.

Николай Аксенов