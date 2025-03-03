За неделю в Черноземье произошло 144 пожара, погибли пять человек

За минувшую неделю в Черноземье зафиксировали 144 пожара, в результате которых погибли пять человек, еще как минимум двое пострадали. Это следует из данных региональных главков МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Воронежской области за неделю произошло 34 пожара. Один человек погиб и как минимум один пострадал. Подразделения МЧС России 13 раз реагировали на дорожные происшествия.

В Белгородской области ликвидировали 18 возгораний, из которых шесть произошли в жилых помещениях. О пострадавших не сообщается. Подразделения МЧС России 16 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, один раз с применением гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Взрывотехники ликвидировали семь боезапасов времен Великой Отечественной войны.

В Курской области потушили 33 пожара. В Курском и Пристенском районах погибли два человека. Подразделения МЧС России 116 раз выезжали на вызовы по тревоге и 29 раз устраняли последствия дорожных аварий.

В Липецкой области произошло 23 пожара. В деревне Большой Верх Лебедянского района в результате возгорания жилого дома погиб 58-летний мужчина. Еще один житель погиб в пожаре в доме в селе Березняговка Усманского района. Подразделения МЧС России четыре раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

В Тамбовской области за неделю ликвидировали 19 пожаров. Пострадавших не зафиксировано. Подразделения МЧС России отреагировали на десять дорожных происшествий.

В Орловской области зарегистрировано 17 возгораний. Один человек получил травмы, пятерых эвакуировали, а еще четырех спасли. Подразделения МЧС России 55 раз выезжали на различные происшествия и оказание помощи населению.

С 17 по 23 февраля в Черноземье произошло 145 пожаров, в результате которых погибли шесть человек, еще как минимум пять пострадали.

Егор Якимов