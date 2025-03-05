Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 41,8 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской и Курской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 41,8 млн руб. О подобных случаях в Липецкой, Орловской и Тамбовской областях не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

В Белгородской области зарегистрировали 78 случаев дистанционного мошенничества. Граждане потеряли свыше 24 млн руб., из них 10 млн руб. — кредитные средства.

В Воронежской области ущерб составил 12,8 млн руб. Среди пострадавших — 67-летний заместитель гендиректора предприятия, который, полагая, что помогает правоохранительным органам, оформил кредит, продал автомобиль и перевел мошенникам 3,5 млн руб.

В Курской области сумма ущерба равняется 5 млн руб. — столько перевела на «безопасный счет» пенсионерка, думая, что спасает накопления от мошенников.

Белгородское УМВД раскрыло данные о дистанционных мошенничествах за 2024 год. Всего было совершено 4 732 таких преступления. Ущерб составил более 1,6 млрд руб. — на 400 млн руб. больше, чем в 2023-м. При этом только за два месяца 2025-го мошенники похитили у белгородцев около 150 млн руб.

На прошлой неделе жители Черноземья отдали аферистам как минимум 44,8 млн руб.

Юрий Голубь