Жители Черноземья за неделю отдали мошенникам 44,8 млн рублей

За минувшую неделю жители Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей лишились из-за дистанционных хищений не менее 44,8 млн руб. О подобных случаях в Орловской области не сообщалось. Это следует из данных региональных управлений МВД.

В Воронежской области ущерб составил 20,4 млн руб. Среди пострадавших — 31-летняя финансовый аналитик из Воронежа, которой «менеджер клининговой компании» предложила заработать на бирже. В Белгородской области зарегистрировали 65 случаев дистанционного мошенничества. Граждане потеряли свыше 19,7 млн руб., из них 4,5 млн руб. — кредитные средства. В Липецкой области сумма ущерба составила 2,4 млн руб. Пенсионер из Тамбовской области, предполагая, что защищает свои сбережения, взял в кредит 1,5 млн руб. и перевел их на «безопасный счет», оказавшийся счетом мошенников. Кроме того, известно о 857 тыс. руб. ущерба в Курской области.

На прошлой неделе жители Черноземья отдали аферистам как минимум 61,3 млн руб.

Юрий Голубь