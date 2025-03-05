Канцлер Австрии объявил о приостановке воссоединения семей беженцев

Вчера, 4 марта, новый канцлер Австрии Кристиан Штокер, занявший этот пост днем ранее, объявил о немедленной приостановке программы воссоединения семей беженцев. «Немедленно значит сейчас же»,— заявил он. В тот же день Министерство внутренних дел Австрии проинформировало об этом власти ЕС. Сегодня, 5 марта, господин Штокер должен встретиться с еврокомиссаром по внутренним делам и миграции Магнусом Бруннером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Новое правительство Австрии, сформированное после пяти месяцев попыток создать коалицию, возглавил лидер правоцентристской Австрийской народной партии (OVP) Кристиан Штокер. OVP выступает за ужесточение миграционного законодательства. Право на воссоединение беженцев с семьями закреплено в законах ЕС, однако, по мнению господина Штокера, страны могут приостанавливать эту программу в случае слишком большого наплыва иммигрантов.

По данным МВД Австрии, за 2023 и 2024 годы в страну по программе воссоединения семей прибыло 18 тыс. беженцев. По словам господина Штокера, это ведет к большой нагрузке на австрийскую систему образования, так как большинство приезжающих по этой программе — дети. Он заявил, что Австрия разработает новые правила и введет квоты на прием беженцев — «с нулевой квотой вначале».

Яна Рождественская