Минфин РФ с 7 марта понизит дневную покупку валюты и золота до 2,9 млрд рублей

Минфин России принял решение с 7 марта по 4 апреля направить на покупку иностранной валюты и золота 60,1 млрд руб., говорится в пресс-релизе ведомства. Ежедневный объем операций составит 2,9 млрд руб. Это почти на 0,4 млрд руб. меньше, чем дневной объем покупки с 7 февраля по 6 марта: он рассчитан на 3,3 млрд руб. в день, а в сумме — 66,5 млрд руб.

Минфин также прогнозирует, что дополнительные нефтегазовые доходы в марте достигнут 57,2 млрд руб. В феврале ведомство отметило позитивное отклонение фактически полученных доходов в этом секторе от ожидаемых на 2,9 млрд руб.

С учетом объявленных Минфином объемов операций можно спрогнозировать решение Банка России в отношении продажи иностранной валюты и золота. Так, с 7 марта по 4 апреля ЦБ будет продавать валюту объемом 5,96 млрд руб. в день. За прошлый период (с 7 февраля по 6 марта) дневной показатель был 5,56 млрд руб.

В конце июня ЦБ опубликует данные об объеме корректировки регулярных операций в рамках бюджетного правила на второе полугодие 2025 года. Корректировка будет основана на информации Минфина об объеме чистого инвестирования средств Фонда национального благосостояния в рублевые активы за первое полугодие.

Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале «Ъ» «Рубль настраивается на равновесие».