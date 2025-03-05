The Times: прекращение американской помощи может фатально ослабить Украину
Решение президента США Дональда Трампа приостановить американскую военную помощь Украине, «скорее всего, ускорит поражение Украины» на ключевых направлениях. Это мнение высказывает военный эксперт The Times Джордж Гриллс. Он, в частности, напоминает, что предыдущая задержка с поставками американских вооружений стала причиной утраты украинскими войсками Авдеевки, а тогдашний президент Джо Байден «винил республиканцев в Конгрессе за это поражение».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Без американских ракет, снарядов и комплексов ПВО Украина, кроме того, «столкнется с трудностями» в том, что касается удержания занимаемых ею территорий в Курской области. Украинский контроль там ослабевает, а «трамповское эмбарго… может принудить Зеленского отдать своим войскам приказ отступить», считает эксперт.
Решение президента Трампа о замораживании оружейных поставок на Украину вступило в силу вчера, 4 марта, утром и затронуло все поставки американского вооружения, включая оружие, уже находящееся на самолетах, кораблях или ждущее отправки на Украину в транзитных зонах в Польше. Правда, как сообщал телеканал ABC News, 90% всей военной помощи, одобренной администрацией Джо Байдена, уже находится на Украине. Кроме того, Украина, по данным телеканала, сможет еще многие годы получать вооружения от частных производителей, уже ею закупленные и оплаченные.