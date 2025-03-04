ABC News: поставки военной техники США на Украину продлятся еще несколько лет

Большинство военных грузов, предоставленных прежней администрацией США, уже находится на Украине, а Киев еще годами будет получать американские вооружения. Об этом телеканалу ABC News сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matt Rourke, File / AP Фото: Matt Rourke, File / AP

В последние месяцы своей работы президент Джо Байден распорядился направить на Украину вооружения на общую сумму $3 млрд. 90% этой помощи уже поставлено. По данным источников телеканала, в основном это боеприпасы и противотанковые системы.

Не доставлено пока некоторое количество бронетехники. Новая администрация может попытаться остановить ее доставку, но, по словам собеседников ABC News, но пока она не демонстрировала желания это сделать. Более того, как отмечает телеканал, стабильные поставки вооружений на Украину из США продолжатся как минимум «еще несколько ближайших лет» по контрактам, которые украинские власти заключили с частными компаниями-производителями. Практически все эти контракты уже оплачены украинской стороной.

Виктор Буй