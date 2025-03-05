Советник главы Удмуртии Олег Матвеев возглавил региональную Ассоциацию ветеранов СВО

Недавно назначенный советником главы Удмуртии Олег Матвеев стал новым председателем региональной Ассоциации ветеранов спецоперации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ассоциация предоставляет поддержку ветеранам, помогает с трудоустройством и организует досуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов назначил полковника полиции Олега Матвеева на должность своего советника в конце февраля. Он является кавалером трех орденов Мужества и почетным гражданином республики.