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Советник главы Удмуртии Олег Матвеев возглавил региональную Ассоциацию ветеранов СВО

Недавно назначенный советником главы Удмуртии Олег Матвеев стал новым председателем региональной Ассоциации ветеранов спецоперации, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ассоциация предоставляет поддержку ветеранам, помогает с трудоустройством и организует досуг.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов назначил полковника полиции Олега Матвеева на должность своего советника в конце февраля. Он является кавалером трех орденов Мужества и почетным гражданином республики.