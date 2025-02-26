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Полковника полиции Олега Матвеева назначили советником главы Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов назначил полковника полиции Олега Матвеева на должность советника. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, господин Матвеев будет отвечать за взаимодействие с ветеранами боевых действий и членами их семей, а также за реализацию проектов патриотического воспитания в республике.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Олег Матвеев служил в Афганистане и прошел путь от милиционера до командира отряда мобильного особого назначения «Барс». Работал в управлении по борьбе с организованной преступностью, активно участвовал в контртеррористических операциях и специальных военных действиях. Господин Матвеев является кавалером трех орденов Мужества.

В 2020 году Матвеев был удостоен звания «Почетный гражданин города Ижевска», в 2024 году — «Почетный гражданин Удмуртской Республики». Его имя носит школа кадетского движения Ижевска.