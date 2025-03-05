Мировой рынок прямых инвестиций сократился впервые за 20 лет

Вчера, 4 марта, американская консалтинговая компания Bain сообщила, что мировой рынок прямых частных инвестиций (private equity) в прошлом году сократился впервые с 2005 года, когда Bain начала вести подобные подсчеты. «Сейчас больше денег выходит из шкатулки для сигар, чем заходит туда»,— цитирует Financial Times (FT) руководителя по анализу рынка private equity в Bain Хью Макартура.

Объем активов под управлением фондов прямых инвестиций в прошлом году сократился на 2% по сравнению с 2023 годом — до $4,7 трлн. На фоне макроэкономической и геополитической неопределенности, вызванной военными конфликтами на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, а также растущих перспектив глобальных торговых войн инвесторы опасаются совершать новые инвестиции, в результате чего во всем мире накопилось примерно $3 трлн в виде уже готовых к сделкам активов либо активов, по которым уже прошли сроки заключения сделки. Отмечается, что даже во время мирового финансового кризиса 2008 года рынок прямых инвестиций все-таки показывал рост, пусть и небольшой. По мнению опрошенных FT экспертов, текущая ситуация говорит о том, насколько существенными являются давление и риски, которые сейчас испытывают рынок, фонды и их управляющие.

Евгений Хвостик