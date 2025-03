Сеть «О`кей» с гипермаркетами в Воронеже и Липецке переводит бизнес в Россию

O’Key Group S.A., представленная в Черноземье одним липецким и двумя воронежскими гипермаркетами «О`кей», проведет 25 марта 2025 года внеочередное собрание акционеров по вопросу редомициляции компании, говорится в сообщении группы. Если решение будет принято, то головная структура ритейлера изменит место регистрации с Люксембурга на Россию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

O’Key Group S.A. станет международной компанией в форме публичного акционерного общества (МКПАО), продолжив работу в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.

В случае редомициляции 269,1 млн акций O’Key Group S.A. будут признаны бумагами МКПАО в соотношении один к одному. Их номинальную стоимость планируется пересчитать в рубли по официальному курсу ЦБ на дату проведения внеочередного собрания. В O’Key Group S.A. указывают, что редомициляция не окажет влияния на бизнес-процессы и операционную деятельность.

Основными бенефициарами O`Key Group S.A. выступают Дмитрий Троицкий (34,5%) и Борис Волчек (34,1%), следует из информации на сайте компании. Фактически 49,11% долей контролируются Nisemax Co Ltd, 34,14% — GSU Ltd, 16,75% — в свободном обращении. Чистая розничная выручка O`Key Group S.A. в 2024 году составила 217,1 млрд руб., что на 5,5% больше, чем годом ранее.

Подробнее об этом — читайте в публикации «Ъ».