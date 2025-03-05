«Ароматный мир» с магазинами в Черноземье может сменить собственника

Владельцы сети алкомаркетов «Ароматный мир» (представлены в Воронеже, Липецке и Тамбове) братья Валерий и Павел Задорин на фоне корпоративного конфликта задумались о продаже бизнеса. Эксперты оценивают его стоимость в 22 млрд руб. Об этом сообщили два источника «Ъ» — на алкогольном рынке и на рынке ритейла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Одним из возможных покупателей называется владелец «Севергрупп» Алексей Мордашов, развивающий алкомаркеты «Вингараж» через свою розничную компанию «Лента».

Согласно картотеке арбитражных дел, Валерий Задорин направил нескольку исков в арбитражный суд Москвы, оспаривая некую сделку, которую согласовал его брат Павел Задорин. Также Валерий Задорин требует через суд от ООО «АМ Ритейл», управляющего сетью «Ароматный мир», предоставить документы компании.

Параллельно с судебными тяжбами 1–2 марта у «Ароматного мира» перестали работать сайт и программа лояльности, а клиентам массово пришли уведомления о том, что их карты заблокированы, а баллы больше недоступны. В своих соцсетях компания сообщила о техническом сбое на сайте и в приложении, но заверила, что все магазины, бонусы и карты клиентов работают в штатном режиме. Уточняется, что у «Ароматного мира» появился новый сайт, а в ближайшее время будет выпущено новое приложение.

Подробнее о возможной сделке — в публикации «Ъ».