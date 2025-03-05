На Ставрополье из-за ураганного ветра введен режим повышенной готовности

В Ставропольском крае сохраняется штормовое предупреждение из-за усиления ветра до 25 м/с. Местные власти приняли решение ввести режим повышенной готовности для профильных служб, сообщил края губернатор Владимир Владимиров.

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Краевым министерствам ЖКХ и энергетики поручено обеспечить готовность к оперативному устранению возможных аварий. Главам муниципальных образований — оценивать ситуацию на местах.

«Если ветер такой силы, что представляет опасность для людей, минимизируйте риски. Переводите образовательные учреждения на дистанционный режим работы. Такой опыт и полномочия у вас есть. Лучше принять превентивные меры, чем ликвидировать последствия»,— сказал Владимир Владимиров.

«Ъ-Кавказ» уже сообщал о том, что школы Ставрополья до 7 марта перевели на удаленный формат обучения.

Николай Аксенов