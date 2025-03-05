АЕБ прогнозирует снижение продаж на российском авторынке

За февраль в России было продано 79,9 тыс. единиц новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV), сообщили в Ассоциации европейского бизнеса. Это на 24% ниже показателя февраля 2024 года. За январь — февраль 2025 года продажи автомобилей в России сократились на 10,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. АЕБ ожидает дальнейшее снижение продаж в ближайшие месяцы.

«В ближайшее время, вероятнее всего, тренд на сокращение продаж сохранится. Тем не менее мы возлагаем большие надежды на выравнивание ситуации и корректировку рынка во втором полугодии за счет поддержки спроса со стороны государства»,— сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев (цитата по ТАСС).

Минпромторг приводит иную статистику. По данным министерства, в феврале 2025 года продажи автомобилей упали на 24,9%, до 85,3 тыс. штук. 27 февраля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что снижение продаж произошло в сегменте импортных авто, при этом объем реализации российских машин остался «практически на прежнем уровне».

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Машины прошлого времени».