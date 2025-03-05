«Единая Россия» открыла регистрацию на праймериз

Партия «Единая Россия» (ЕР) 5 марта начала регистрацию кандидатов на предварительное внутрипартийное голосование (праймериз), сообщается на сайте ЕР. Подать заявление на участие можно до 24 апреля включительно через электронную форму. Сами праймериз пройдут с 19 по 25 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе предварительного голосования ЕР отберет участников предстоящих кампаний, которые запланированы на единый день голосования 14 сентября. Секретарь генсовета партии Владимир Якушев напомнил, что в этом году вновь будут действовать преференции для участников специальной военной операции (СВО): им добавят дополнительные 25% к результату. Ранее «Ъ» сообщал, что единороссы также помогут бойцам с подготовкой презентаций и роликов.

В обретении политических навыков ветеранам призван помочь курс кадрового проекта высшей партийной школы ЕР «Политстарт». «Организуем наставничество с момента регистрации на сайте проекта до завершения избирательной кампании. За участниками и ветеранами СВО закрепим лучших федеральных политконсультантов и опытных политиков, которые будут консультировать по всем вопросам избирательной кампании, а также продолжат оказывать помощь и после ее завершения в случае избрания»,— сказал господин Якушев. Набор в новый сезон кадрового проекта открылся 3 марта.

Божена Иванова