«Единая Россия» открыла новый сезон кадрового проекта для молодых политиков

«Единая Россия» сегодня, 3 марта, запустила новый сезон кадрового проекта «ПолитСтарт», сообщается в Telegram-канале партии. Прием заявок открылся на сайте проекта. Программа имеет целью подготовку начинающих политиков к выборам и будет реализована в рамках 85 избирательных кампаний в 36 регионах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Подать заявки на проект смогут претенденты старше 18 лет. Наставниками для слушателей, как указано в сообщении, станут в том числе политики и политтехнологи федерального и регионального уровней. Обучение можно будет пройти онлайн на платформе Высшей партийной школы по курсу «Политический лидер», а в некоторых регионах проведут и очные занятия. Лучшие участники проекта из числа победителей предварительного внутрипартийного голосования, которое пройдет с 19 по 25 мая, будут приглашены на очное обучение в Москву.

Как ранее сообщал «Ъ», в конце прошлой недели вопрос о подготовке «Единой России» к очередному единому дню голосования 14 сентября рассматривался на заседании президиума генсовета партии. Одной из главных задач единороссов остается привлечение в качестве кандидатов на выборах разных уровней участников и ветеранов специальной военной операции. Их политическая подготовка будет осуществляться и в рамках проекта «ПолитСтарт», участников которого планируется «персонально сопровождать» с момента регистрации до завершения кампании и закреплять за ними «лучших федеральных наставников» (в том числе сенаторов и депутатов Госдумы).

Божена Иванова