В Татарстане прошла проверка системы оповещения населения

5 марта в Татарстане провели плановую проверку работы системы оповещения населения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в МЧС республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В Казани сирены можно было услышать в разных частях города в 10:40.

В республиканском ведомстве также отметили, что система оповещения в столице Татарстана создана в 80-х годах и с тех пор в городе появились новые жилые кварталы, поэтому услышать предупреждающие сигналы можно было не во всех районах.

Специалисты планируют масштабную модернизацию системы.

Предыдущая проверка сирен в Казани прошла 16 октября 2024 года.

Дарья Сайфиева