В Татарстане прошла проверка системы оповещения населения
5 марта в Татарстане провели плановую проверку работы системы оповещения населения. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в МЧС республики.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
В Казани сирены можно было услышать в разных частях города в 10:40.
В республиканском ведомстве также отметили, что система оповещения в столице Татарстана создана в 80-х годах и с тех пор в городе появились новые жилые кварталы, поэтому услышать предупреждающие сигналы можно было не во всех районах.
Специалисты планируют масштабную модернизацию системы.
Предыдущая проверка сирен в Казани прошла 16 октября 2024 года.