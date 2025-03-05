«Авиасообщение с Абхазией позволит частично разгрузить транспортную инфраструктуру Сочи»

Регулярное авиасообщение с Абхазией может быть запущено 1 мая 2025 года. Об этом рассказал первый заместитель главы администрации президента России Сергея Кириенко. В начале февраля аэропорт Сухума принял тестовый рейс из Москвы. Член правления Российского союза туриндустрии (РСТ) и генеральный директор компании «Турплатформа» Сергей Толчин считает, что запуск авиасообщения с Абхазией сможет частично разгрузить транспортную инфраструктуру Сочи.

Сергей Толчин

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«Сочи испытывает повышенную транспортную нагрузку не только потому, что сам регион весьма популярен у туристов, но и потому, что на сегодняшний день у российских туристов нет других вариантов, как добраться до Абхазии, кроме как через Сочи. Абхазия весьма популярна у российских туристов, и турпоток туда исчисляется сотнями тысяч человек. Помимо всего прочего, для туристов, отдыхающих в Большом Сочи, излюбленным направлением для коротких экскурсий являются западные районы Абхазии, включая Новый Афон, озеро Рица и другие. В высокий туристический сезон это усиливает нагрузку на всю транспортную инфраструктуру до максимума. Это касается и аэропорта, и пробок на дорогах, и очередей на погранпереходе.

Открытие авиасообщения с Сухумом и увеличение интенсивности железнодорожного сообщения между Адлером и Абхазией позволит перераспределить нагрузку с транспортного узла Сочи. На сегодня вся транзитная нагрузка в сторону Абхазии ложится именно на транспортный узел Сочи, ограничивая тем самым дальнейший потенциал развития турпотока в Большой Сочи. Дальнейшее развитие и расширение туристической инфраструктуры в регионе в любом случае должно быть сопряжено с возможностью добраться туда у растущего количества туристов.

Таким образом, открытие авиасообщения с Абхазией позволит частично разгрузить не только аэропорт Сочи, но и всю сопутствующую транспортную инфраструктуру, обеспечивая рост турпотока непосредственно в сам Сочи. Конкретные цифры будут зависеть от объемов провозных емкостей, которые в итоге будут обеспечены для авиаперевозки пассажиров в аэропорт Сухума. Это могут быть десятки рейсов.

Что касается самого аэропорта Сухума и влияния его открытия на развитие туризма в Абхазии, взлетно-посадочная полоса там способна принимать все типы воздушных судов. Аэропорт удобно расположен и позволит туристам, минуя длительный трансфер, попадать сразу на курорты. При этом с открытием авиасообщения в первую очередь приток туристов почувствуют восточные районы Абхазии, куда от границы с РФ довольно далеко добираться. На сегодня районы Абхазии восточнее Сухума пользуются заметно более низким спросом, чем районы, граничащие с Россией».